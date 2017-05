Par SB | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, Benoît et Jesta se sont lancés dans un tour d’Asie. La semaine précédente, ils posaient leurs valises au Cambodge, avec leurs parents. Le Cambodge, c’est là où tout a commencé pour les deux amoureux, puisque c’est là-bas qu’ils se sont rencontrés lors de la saison Koh-Lanta, l’île au Trésor.



Un an après, les deux amoureux ont décidé de faire leur propre Koh-Lanta et ils partagent leurs nouvelles aventures sur Instagram. Au programme : trek, tourisme, course à vélo, promenade en pleine nature.















Les deux finalistes de Koh-Lanta, l’île au trésor, ne comptent pas limiter leur voyage aux frontières du Cambodge, puisque désormais, ils s’envolent vers un nouvel horizon. En effet, Benoît a dévoilé leur nouvelle destination dans un post Instagram : « Allo la france ?! Ouais juste pour vous dire que je ne compte pas rentrer de suite, direction #kualalumpur pour 3 jours et ensuite #bali ». Cette fois, c’est en couple que Benoît et Jesta s’envolent vers la Malaisie, leurs parents sont en effet, rentrer en France. Et si, les tourtereaux profitent pleinement de ce voyage, Jesta garde toujours un œil sur la saison en cours de Koh-Lanta : « Dites-moi vos impressions, car je ne l'ai pas encore vu... D'après Twitter je sais juste que Clémentine et Vincent c'était les meilleurs au parcours du combattant, que Manuella est sortie, car elle se sentait trop faible donc Vincent est revenu puis que Sandro est sorti au conseil... rien de plus alors RACONTEZ MOIIIIII », implore-t-elle dans son dernier post avant de monter dans l’avion pour Kuala Lumpur.