Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Marguerite n'est pas passée loin de l'élimination au conseil. Si c'est bien Delphine qui a quitté ses camarades de la tribu des Makawa, la dirigeante de start-up de 52 ans a bien cru qu'elle allait être éliminée. Alors dès le matin suivant, la Lilloise est au four et au moulin sur le campement, histoire de bien montrer qu'on peut compter sur elle.

"J'ai eu quatre votes contre moi hier soir, donc je savais que ma tête était mise à prix", reconnaît-elle. Du coup, elle prépare le petit-déjeuner de son équipe en coupant de la noix de coco, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention des autres aventuriers rouges. "J'ai l'impression qu'elle a eu très, très peur, confie Manu qui a lui-même voté contre Marguerite au conseil. Elle était certaine d'être éliminée hier pour des raisons sociales, d'intégration. C'est toujours un danger de se mettre à l'écart."

"Je l'ai échappé belle, renchérit Marguerite. Et je pense bien tout mettre en œuvre pour ne pas que cela se renouvelle, en créant plus de lien, en étant un peu plus bavarde, plus dans le groupe... Je vais faire des efforts." Des efforts qui ne passent pas inaperçus aux yeux de Maxime. "Marguerite a changé, déclare le Lyonnais. C'est une femme formidable, elle nous bichonne, elle s'occupe de la coco tout le temps... On va lui attribuer le titre de "coupeuse de noix de coco pour l'équipe", c'est déjà très bien. Je commence à la découvrir, elle est beaucoup plus présente maintenant." Une attitude que la Nordiste devra conserver si elle ne veut pas risquer à nouveau l'élimination en cas de conseil.