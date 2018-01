Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le 15 décembre dernier, André remportait "Koh-Lanta Fidji". Près d’un mois plus tard, il a été couronné d’un autre titre par le journal La République du Centre. Et il n’en est pas peu fier !

À 20 ans, André est le plus jeune candidat à avoir remporté Koh-Lanta. Et quelle victoire ! En plus d’avoir gagné la mythique épreuve des poteaux in extremis, il a été sacré grand vainqueur du jeu de TF1 par l’ensemble des membres du jury final, excepté Magalie qui avait voté pour sa grande copine de l’aventure Tiffany. Le jeune rugbyman, originaire de Jargeau dans le Loiret, a décroché un nouveau titre. Il a été élu Loirétain de l’année 2017.

Les lecteurs du journal La République du Centre ont plébiscité l’étudiant en école de commerce à Orléans parmi seize candidats de la région. "Je ne m’attendais pas à gagner. J’ai vu que j’arrivais avant le président de la Fédération française handisport [Frédéric Delpy, arrivé à la deuxième place du classement, ndlr.]. C’est fou, il a quand même plus de responsabilités, un plus grand rôle que moi. Je pense que c’est parce que c’est récent dans l’esprit du public ; et puis les gens sont contents qu’un gars de près de chez eux ait gagné un jeu comme Koh-Lanta. J’espère que j’ai pu les faire rire !", a-t-il confié au site du média.

André a partagé la nouvelle avec ses fans sur Twitter en disant : "Honoré d'avoir été élu Loirétain de l'année 2017 avec La Rep ! Merci à tous pour vos votes et bravo à tous les participants pour leurs magnifiques projets !". De son côté, Denis Brogniart, qui avait déjà salué sa victoire à l’issue de la finale de Koh-Lanta Fidji, n’a pas manqué de le féliciter. "C’est tellement mérité! Bravo André. Heureux pour toi", a écrit l'animateur sur le réseau social.









André s'est livré à MYTF1 après sa victoire, regardez :