On se souvient du duel magnifique qui avait opposé Yassin et Vincent dans l’épreuve des bambous posés sur la tête. Après trente-deux minutes d’efforts, l’ancien rugbyman avait fini par céder et c’est le Bordelais qui l’avait emporté.

Yassin parti, Vincent a trouvé un autre adversaire de taille en la personne de Sébastien. Le moniteur d’escalade, fort, endurant et solide mentalement, est un redoutable compétiteur et il l’a prouvé une nouvelle fois lors de l’épreuve des paresseux, première épreuve d’immunité individuelle de l’aventure.

C’est l’une des épreuves mythiques de Koh-Lanta dans laquelle il faut rester le plus longtemps possible suspendu à un rondin de bois au-dessus de l’eau. Quelques aventuriers comme Marjorie et Sandro lâchent rapidement ; puis, tour à tour, les autres cèdent également : Kelly, Corentin, Claire, Clémentine, Manuella, Mathilde et Frédéric finissent par craquer et laissent Sébastien et Vincent en découdre.

Cela fait déjà une heure et vingt-et-une minutes que les deux hommes tiennent quand Frédéric lâche prise. Et le duel va encore durer dix minutes sous le soleil de Koh Rong. Malgré un physique moins adapté à cette épreuve (son poids de forme est de 92 kilos), Vincent s’accroche au mental. Jusqu’à ce qu’il n’ait plus une once d’énergie en lui. « Je suis allé au bout de ce que je pouvais », glisse-t-il à Sébastien, grand vainqueur de l’épreuve après une heure et trente-et-une minutes, et qui repart donc sur le camp avec le précieux totem qui le rend intouchable au conseil.