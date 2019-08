Ce qui vous attend vendredi soir dans Koh-Lanta !

Vendredi soir, vous avez rendez-vous à 20h55 pour suivre les nouvelles aventures de Koh-Lanta. Que va-t-il se passer ? MYTF1 vous répond.

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, la nouvelle équipe des Rouges a flanché. En perdant à l'épreuve de confort et d'immunité, les Aopoh se sont retrouvés pour la première fois au conseil. Face à Denis Brogniart, ils ont dû éliminer l'un des leurs. Contre toute attente, c'est Carole qui a quitté l'aventure. En partant, cette dernière a adressé un message des plus désagréables à Romain, qu'elle considère comme responsable de son élimination.



Des tensions palpables chez les Rouges...

Désormais au nombre de 7, les Aopoh doivent revoir leur stratégie pour espérer remporter les prochaines épreuves. Il y a peu, MYTF1 vous a révélé en exclusivité les premières minutes de l'épisode de vendredi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne va plus chez les Rouges. Après le conseil, les esprits s'échauffent et Karima, la cheftaine de cette équipe explosive peine à se faire entendre. Arriveront-ils à se tous se mettre d'accord ? Vendredi, vous verrez que les relations entre Amir et Steve ne seront pas au beau fixe. L'ancien jaune ne semble pas parvenir à se canaliser et son comportement est loin de faire l'unanimité.





Les jaunes raflent tout

Chez les jaunes, tout semble aller pour le mieux. Après avoir remporté deux épreuves d'affilée, ces derniers sont remontés à bloc pour la suite de l'aventure. Mais comme vous le savez, tout peut arriver dans Koh-Lanta et nos aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises...





Rendez-vous vendredi à 20h55 pour suivre un nouveau Koh-Lanta !