Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Déprogrammation



Vendredi prochain, TF1 diffuse le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de football en direct. Au programme, l'équipe de France contre la République de Corée. A suivre à partir de 21h ! C'est la raison pour laquelle, il n'y aura pas d'épisode de Koh-Lanta, La guerre des chefs la semaine prochaine.

En route pour la finale



Dans le dernier épisode, Nicolas a quitté l'aventure après avoir perdu une épreuve éliminatoire. "Partir sur un jeu, c’est plus facile à accepter puisque j’étais le seul maître de mon destin. Je n’ai été victime d’aucune stratégie ou trahison des autres aventuriers. Néanmoins, c’était difficile parce que je ne m’y attendais pas. J’avais depuis longtemps, une épée Damoclès au dessus de moi mais j’étais toujours parvenu à m’en sortir," nous a-t-il confié .



Et c'est finalement Maxime qui a été éliminé au conseil ! Cette fois, il n'a pas réussi à gagner l'épreuve d'immunité et les aventuriers ont saisi l'opportunité de l'évincer. "Cela faisait une bonne dizaine de jours que quotidiennement, les aventuriers me disaient : Tu es le prochain à sortir ! Leurs intentions de votes n’étaient pas déguisées. J’espérais une prise de conscience de leur part. Je n’ai jamais été là pour leur nuire, simplement pour vivre mon aventure. Je n’ai même jamais vraiment été dans la stratégie. Ma seule stratégie était celle du totem. Vendredi, je suis éliminé parce que je ne gagne pas. A ce moment-là, je ne suis pas le meilleur et c’est une logique que j’accepte. Je me dis que c’est le jeu, que j’ai fait un beau parcours. Je n’ai pas le droit de me plaindre du parcours que j’ai fait. C’est un beau parcours," se console Maxime.

Ils sont encore 6 aventuriers dans la course pour gagner cette saison de Koh-Lanta. Qui de Cyril, Maud, Cindy, Clo, Aurélien ou Steeve, décrochera sa place pour la course d'orientation ?



Réponse Vendredi 14 juin, 21h sur TF1 !