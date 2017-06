Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On le sait, vous trépignez d’impatience, vous n’en pouvez plus, vous voulez absolument connaître le nom du grand gagnant de Koh-Lanta : Cambodge et vous avez bien raison. Mais il faudra encore patienter un peu avant que cet insoutenable suspense prenne fin.

Car ce soir, c’est football sur TF1. L’équipe de France se déplace en Suède pour un match très important dans le cadre des qualifications pour la coupe du monde 2018. Première de son groupe, la France (13 pts) compte trois points d’avance sur son adversaire du soir. Autant dire qu’une victoire en Suède enverrait presque assurément les Bleus en Russie l’année prochaine. Les hommes de Didier Deschamps savent ce qu’il leur reste à faire et vous aussi : tous devant la télévision ce soir pour supporter les Bleus, finalistes malheureux de l’Euro 2016.

Du coup, pas de Koh-Lanta cette semaine. Heureusement, MYTF1 a pensé à vous et vous propose de revivre les meilleures courses d’orientation et les épreuves des poteaux qui ont marqué l’histoire de l’émission. L’occasion de revoir en action quelques aventuriers mythiques comme Teheiura ou Laurent Maistret. Koh-Lanta : Cambodge revient pour sa part vendredi 16 juin à 20h55. On saura alors qui de Mathilde, Clémentine, Vincent ou Frédéric remportera la grande finale !