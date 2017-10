Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

André est un aventurier complet. Le jeune rugbyman s’est d’abord révélé être un coéquipier modèle lors des épreuves en équipe. Que ce soit avec les Jaunes lorsqu’il faisait équipe avec les moins de trente ans ou avec les Rouges après la recomposition des équipes, André a toujours tout donné pour essayer d’arracher la victoire.

Depuis la réunification, le jeune homme a également brillé puisqu’il a remporté la deuxième épreuve d’immunité individuelle, battant au passage Romain, l’un des aventuriers les plus craints aux Fidji ! Non content d’être un bon camarade d’aventure, toujours prêt à faire des blagues pour détendre l’atmosphère, André est donc aussi un redoutable adversaire dans les épreuves.

Mais une fois de retour sur le camp, l’ex-Jaune devient également un tout autre appui pour certaines de ses camarades d’aventure. Pour Tiffany et Magalie, André est ainsi un... coussin ! Quand vient la nuit, le rugbyman permet aux deux jeunes femmes de poser leur tête sur son torse accueillant ! Une initiative des plus galantes de la part du jeune homme. Tiffany et Magalie lui en sont d’ailleurs très reconnaissantes. "André, c’est un peu le coussin, concède Tiffany. Ça l’a toujours été depuis le début de l’aventure." Idéal pour passer la nuit bien au chaud quand la météo n’est pas des plus clémentes !