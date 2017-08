Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est une nouveauté qui va ajouter un peu de piment à une aventure qui n’en manquait déjà pas. Dans Koh-Lanta : Fidji, deux équipes vont s’affronter dans les traditionnelles couleurs de l’émission : les Rouges d’un côté, les Jaunes de l’autre. Mais ce qui change cette fois, c’est que chaque équipe sera composée d’aventuriers en fonction de leur âge. Les jeunes, ceux qui ont moins de trente ans, porteront un foulard jaune ; les anciens, ceux qui ont plus de trente ans, arboreront pour leur part un foulard rouge !

Voilà qui devrait garantir des affrontements intéressants lors des épreuves de confort et d’immunité. D’un côté, les jeunes compteront sur leur fougue, leur énergie et leur envie pour remporter le plus de victoires possibles. De l’autre, les anciens miseront sur leur expérience, leur coordination et leur savoir-faire pour triompher. Une chose est sûre : aucune équipe ne voudra s’avouer vaincue et tous les aventuriers, jeunes ou anciens, donneront à chaque fois le maximum.

Pour Alexia Laroche-Joubert, productrice de l’émission, il était intéressant avec ce nouveau concept de voir si les préjugés ont la vie dure. "Il s’avère qu’ils n’ont pas la vie dure ! affirme-t-elle. Il y a eu quelques bouleversements et surprises… Les jeunes ne sont pas là où on les attend et les anciens ne sont pas là où on les attend non plus !"

Alors quelle équipe tirera le mieux son épingle du jeu ? Les jeunes prendront-ils l’ascendant sur les anciens ? Les anciens parviendront-ils à tenir la dragée haute aux plus jeunes ? Réponse le 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !