En plus d’avoir vécu une aventure extraordinaire dans Koh-Lanta, l'île au Trésor saison 16, Jesta et Benoît ont eu la chance de se trouver. Quelques semaines après la fin du tournage, les deux aventuriers se rapprochaient et se présentaient à la finale de l’émission main dans la main. Désormais en couple depuis plus d’un an, l’amour est toujours au beau fixe. Les tourtereaux ont franchi un nouveau cap et pas des moindres, ils ont trouvé leur petit nid douillet à Toulouse. Sur Instagram, Jesta a annoncé la bonne nouvelle en postant une photo d’eux enlacés sur leur balcon ensoleillé : "ENFIN !!! Nous avons notre appartement rien qu’à nous mon Kinette, une nouvelle vie et que du bonheur"

Depuis leur rencontre dans l’aventure de Koh-Lanta, Jesta et Benoît sont inséparables. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils alimentent tour à tour leurs comptes de selfies mignons et autres anecdotes sur leur vie commune. Ils ont même lancé leur propre chaîne YouTube nommée Bensa TV où ils partagent fous rires et entraînent leurs quelques 70 000 abonnés dans leur quotidien rythmé par le sport et les voyages. Jesta et Benoît sont décidément prêts à toutes les aventures.





ENFIN !!!! Nous avons notre appartement rien qu'à nous mon Kinette, une nouvelle vie et que du bonheur 🗝📦🏡 #homesweethome #happiness #love A post shared by J e s t a ✖️ H I L L M A N N (@jestakohlantaoff) on Sep 26, 2017 at 6:53am PDT

