Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

On se souvient de lui comme étant l’un des aventuriers les plus vaillants de la dernière saison de Koh-Lanta, et bien Bastien a tout simplement changé de tête !

Beaux, bruns, yeux bleus... il faisait rêver dans Koh-Lanta mais encore plus depuis sa sortie du jeu !

Bastien change de coupe de cheveux

Il le dit lui-même ! « Mais kestia fait à ta tête BB ? #Toutcoupé #hair #changement » , Bastien a décidé de couper ses cheveux pendant ses vacances. Une occasion pour lui de rendre ses fans heureux ! Ils commentent « t’es trop beaux ! » « Je me disais qu’il y avait un changement » . Bastien serait-il en train de changer de tête pour sa belle Mathilde ?

Pour sa belle Mathilde ?

La magnifique finaliste de Koh-Lanta ne s’est pas longtemps cachée de la relation qu’elle entretenait avec le beau brun. Très actifs sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux n’hésitent pas à faire partager à leur followers et fans des photos d’eux ainsi que des déclarations enflammées. Il y a quelques mois, Mathilde écrivait « Tu sais quoi mon Bastou ? T’es ce qu’on appelle la cerise sur le gâteau. Parce qu’en plus de réaliser mon rêve de gosse en participant à la plus belle aventure de ma vie, je t’ai rencontré toi. Ma moitié, ma perle, mon loulou, ma cerise, bref tout ce que tu veux ! L’aventure se termine mais le début d’une autre s’écrit et ça ça n’a pas de prix. ». Une déclaration qui fait très chaud au cœur on est d’accord ? Elle s’est d’ailleurs confiée sur son histoire pour MYTF1 (vidéo ci-dessous)

Mathilde se confie sur son histoire avec Bastien