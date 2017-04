Par SB | Ecrit pour TF1 |

Beaucoup des fans de Koh-Lanta voyaient déjà Bastien sur l’épreuve de l’orientation. Malheureusement pour le jeune homme, son corps a dit stop. En effet, Bastien a été contraint à l’abandon, une semaine après le départ volontaire de Brahma. Mais pour lui, c’est son genou qui l’a obligé à se retirer. Le jeune homme de 23 ans s’était, en effet, blessé durant une épreuve aquatique. La douleur s’intensifiait à chaque effort, si bien que les médecins lui ont conseillé de quitter l’aventure.

Le départ de Bastien a attristé nombre des internautes qui suivaient avec attention les péripéties du jeune garçon et nombreuses sont les personnes qui lui ont adressé quelques mots, suite à son abandon. Notamment, Denis Brogniart. En effet, l’animateur de Koh-Lanta a tenu à écrire directement sur Twitter à Bastien. "Cher @bastienkohlanta tu as fait honneur à #KohLanta et tu peux être fier de ton aventure. Tu es un super mec", poste-t-il sur le réseau de l’oiseau bleu.





Les anciens aventuriers de Koh-Lanta ont aussi salué le jeune homme, comme Alban qui écrit : "C'est le minot qui quitte l'aventure de la pire des manières...la blessure ! Ils sont unanimes pour saluer ton cœur énorme", ou encore Javier de la saison Malaisie 2012 : "J'espère que tu seras pris pour le prochain All Stars, tu ne méritais pas un départ comme celui-là". Voilà de quoi réconforter Bastien qui s’était promis d’aller au moins jusqu’à la réunification. "Pour moi, c'était inconcevable que ça se termine si tôt. Je pense à ma famille qui va me voir rentrer alors que je m'étais juré d'aller au moins à la réunification. Pour moi, c'est un gros échec", confiait-il à MYTF1