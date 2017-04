Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta n’en finit plus de faire des heureux ! Après Benoît et Jesta, les deux finalistes de l’année dernière, un nouveau couple s’est formé grâce à l’aventure passée au Cambodge. Bastien et Mathilde sont en effet ensemble !

Quelques indices avaient filtré sur les réseaux sociaux. Les deux aventuriers se sont ainsi montrés souvent ensemble sur des photos, notamment lors d’un passage récent de Mathilde à Marseille, où vit Bastien. « On a délaissé les bandeaux pour les lunettes et la noix de coco pour les verres en terrasse », s’enthousiasmait la jeune étudiante début avril en légende d’un cliché où elle apparaissait tout sourire aux côtés de Bastien. Un petit #bisousdenous en conclusion du message avait alors déjà attiré l’attention des plus curieux et soulevé quelques questions…

Le suspense n’aura pas duré bien longtemps puisque l’aventurière de la tribu bleue a confirmé à nos confrères de Télé-Loisirs qu’elle était bien en couple avec l’aventurier de la tribu rouge ! « On s’est vus avec d’autres aventuriers. Il est comme moi en ce moment, il est dans une période de transition, étant donné qu’il a vendu sa pizzeria. J’ai pris une année sabbatique, j’ai un peu de temps. »

L’ancienne championne de natation synchronisée ajoute : « C’est une personne avec qui j’ai tout de suite accroché. Bastien est devenu mon amoureux aujourd’hui. » On leur souhaite de vivre d’aussi beaux moments que Benoît et Jesta qui ne se quittent plus depuis la fin de leur aventure au Cambodge.





On a délaissé les bandeaux pour les lunettes et la noix de coco pour les verres en terrasse 💙🎋❤️. @bastienkohlanta #aventurierunjouraventuriertoujours #ilfaitbondanslesud #lesoleilestderetour #goodtimes #goodvibes #bisousdenous Une publication partagée par Mathilde Chevalier Taphanel (@mathouchepas) le 8 Avril 2017 à 9h32 PDT