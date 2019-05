Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Votre élimination, c’est la première grande surprise dans cette saison de Koh-Lanta ?

Je ne l’ai pas du tout vue arriver ! J’ai eu comme un trou noir sur le moment et après, le choc. J’ai vécu ça comme une vraie trahison et une grande déception venant de la part d’aventuriers que j’appréciais beaucoup. C’est vrai qu’ils ont fait un gros coup ! Peut-être le premier de l’aventure. C’est une stratégie bien fondée. Ils voulaient plus de place pour la suite et m’ont fait sortir au moment où je ne m’y attendais pas du tout.

Vous savez qui est à l’initiative de votre élimination ?

J’ai su que c’était Cindy avait lancé l’idée aux bleus. Je m’entendais bien avec certains bleus donc je n’ai jamais pensé qu’ils pourraient accepter une telle proposition, à ce moment-là en tout cas. Mais c’est une aventurière que je n’ai jamais sous-estimée. D’expérience dans Koh-Lanta, il ne faut jamais oublier les plus discrets.





Est-ce que vous en voulez à Maxime ?





Au moment où je suis éliminée, c’est clairement la personne à qui j’en veux le plus. On partageait presque la même aventure, les mêmes valeurs. Encore une fois, c’est une trahison. Les quelques jours qui ont suivi, j’ai refait plusieurs fois le film dans ma tête. D’autant plus que j’avais en ma possession, un collier d’immunité et que si j’avais eu le moindre doute, je l’aurais sorti ! Au fur et à mesure, j’ai réussi à prendre du recul et à replacer le jeu au centre de tout ça. Néanmoins, j’ai eu besoin d’avoir des explications à la fin de l’aventure.





Pourquoi ne pas avoir tenté une alliance avec les rouges dès le début de la réunification ?





Parce qu’avec les bleus, cela s’est fait très naturellement. Depuis le début de l’aventure, il y avait des choses qui nous avaient déplues dans la façon de faire des rouges. Avec les bleus, nous avions le sentiment de partager les mêmes valeurs. C’était d’abord une alliance par affinités.





Vous avez donné votre collier et votre vote noir à Steeve. Pourquoi lui ?





Au moment de mon élimination, je me suis sentie trahie par les gens que j’appréciais. Les seules personnes à qui je pouvais encore faire confiance étaient Sophie et Steeve. Mais j’ai misé sur l’expérience de ce dernier pour la suite de l’aventure. Je savais qu’il utiliserait ces atouts à bon escient. A l’inverse, je doutais que Sophie ait les épaules assez larges. Quoi qu’il en soit, ce sont les deux aventuriers que je soutiendrai jusqu’à la fin.





Quelle est votre plus grande fierté ?





D’avoir gagné les poteaux, le premier jour. C’est quelque chose d’incroyable. Mais aussi d’avoir constitué une si belle équipe, avec des valeurs partagées. Ma première partie de l’aventure a été magique. Notre cohésion était parfaite malgré nos caractères différents. Je suis fière d’être parvenue à les emmener tous, jusqu’à la réunification. A l’exception de Carine qui malheureusement, a dû nous quitter sur décision médicale. Par ailleurs, je suis fière d’avoir su garder et partager les valeurs que ma mère m’a transmise. Et ce, malgré le jeu et les conditions de survie difficiles…





Vous avez un regret ?





Ne pas avoir été jusqu’à l’épreuve où les proches nous rendent visite. Je voulais voir mon frère qui a toujours rêvé de faire Koh-Lanta, fouler la même terre que moi. Le serrer dans mes bras et partager avec lui, un peu de mon aventure.





Est-ce que vous avez peur que ce soit difficile pour lui, de découvrir votre élimination à l’écran ?





De semaine en semaine, mon frère est très excité de suivre mes aventures. Il a hâte de découvrir toujours plus dans l’épisode suivant. Il ne parle que de ça depuis que ça a commencé. A la fin de chaque épisode, on débriefe ensemble et je sais qu’il est très fier de moi. Il savait que j’étais capable de beaucoup mais il me dit que je le surprends à chaque fois. Ma famille est tellement dans l’euphorie de mes petites victoires qu’ils ne s’attendent pas du tout à me voir partir aussi vite. J’appréhende la réaction de mon frère qui risque d’avoir le même choc que moi.





Qu’est-ce que cette aventure a changé en vous ?





J’ai réussi à me convaincre que je pouvais repousser mes limites. Je suis certaine aujourd’hui que peu importe ce qu’il m’arrivera, j’arriverai toujours à rester forte.

