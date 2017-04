Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qu’on se le dise : Jesta et Benoît sont de véritables aventuriers dans l’âme. Ils ne sont pas arrivés en finale de Koh-Lanta sans raison. D’ailleurs, souvenez-vous, Benoît a même remporté le jeu d’aventure en 2016 alors que celle qui partage désormais sa vie a terminé à la deuxième position. Prêt à se lancer de nouveaux défis, le couple a décidé, comme nous vous l’annoncions le 10 avril dernier, de se confronter à la terrible épreuve de Ninja Warrior.

Très présents sur les réseaux sociaux, les deux amoureux ont décidé de partager avec leurs fans des clichés de cette nouvelle aventure. Jesta et Benoît ont en effet tous les deux publié des photos d’eux à Cannes juste avant de se mesurer au parcours le plus sportif et le plus redouté actuellement à la télévision. Ainsi Jesta a volontiers pris la pose avec Christophe Beaugrand qui animera cette deuxième saison en compagnie de Sandrine Quétier, mais également une vieille connaissance des deux aventuriers, à savoir Denis Brogniart. Elle a également publié une photo d’elle et de son compagnon juste avant l’épreuve. « Après une courte nuit, on enchaîne avec Benoît. #ninjawarrior #tf1 #cannes, » a écrit la jeune femme. Benoît, de son côté, a également publié un cliché de lui en compagnie de son coach ce lundi 10 avril.





En compagnie du beau @tof_beaugrand 👌🏽😎 #cannes #ninjawarrior Une publication partagée par Jesta HILLMANN (@jestakohlantaoff) le 10 Avril 2017 à 9h28 PDT

Outre Benoît et Jesta, d’autres personnalités ont également accepté de se confronter au terrible parcours de Ninja Warrior. Dans la saison 2 du programme qui fera son grand retour bientôt sur TF1, les téléspectateurs pourront ainsi applaudir Julien de Secret Story 10, Sébastien de Koh-Lanta Cambodge ou encore le mannequin Baptiste Giabiconi.





En direct de #ninjawarrior avec mon coach @merwan_rahmi 😂💪🏽🔥 #cannes Une publication partagée par Benoit Koh Lanta 2016 (@benoit_koh) le 10 Avril 2017 à 7h11 PDT