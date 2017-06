Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Etre invité à un mariage peut parfois donner des idées. Pour peu que l’on soit déjà en couple et que tout se passe bien, le bonheur des autres est alors contagieux ! Benoît et Jesta auraient-ils des idées derrière la tête à ce sujet-là ? Les deux amoureux, qui ne se quittent plus depuis l’aventure Koh-Lanta : L’île au trésor, ont en tout cas laissé plané le doute à propos d’un potentiel mariage !

Ce week-end, ils étaient invités à un mariage dans le Gers et ont posté de nombreuses photos sur leurs comptes Instagram à cette occasion. Sur l’une d’elles – un beau selfie des amoureux sous le soleil du sud-ouest, Benoît a joué avec la curiosité de ses nombreux fans en évoquant l’événement. « En direct du mariage ! Peut-être bientôt… Ahah ! La chemise c’est pas si mal ! #wedding »

On imagine sans peine Benoît et Jesta se passer la bague au doigt vu l’histoire d’amour passionnée qu’ils vivent et dont ils partagent régulièrement les preuves sur les réseaux sociaux. Mais on connaît le caractère facétieux du grand vainqueur de Koh-Lanta : L’île au trésor et son clin d’œil est évidemment à prendre au second degré et avec détachement ! Il faudra donc encore patienter pour voir le couple franchir le pas.