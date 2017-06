Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Faire Koh-Lanta, c’est un peu comme entrer dans une grande famille. Depuis qu’ils ont participé à l’aventure l’année dernière avec Koh-Lanta : L’île au trésor, Benoît et Jesta ne se quittent plus, mais ils retrouvent également très régulièrement ceux qu’ils appellent les « Kohpains » : les anciens candidats qui ont marqué l’histoire de Koh-Lanta.

Après avoir croisé certains d’entre eux le week-end dernier à l’occasion de la Spartan Race, une course d’obstacle organisée à Paris, le couple a encore une fois partagé un beau moment avec d’anciens aventuriers autour d’un dîner dans un restaurant de la capitale. La soirée a été immortalisée par un cliché pris par Jesta et partagé par Benoît sur son compte Instagram.

On y voit les douze convives rassemblés pour un selfie mémorable. Mais saurez-vous reconnaître tous les aventuriers présents sur la photo ? On vous aide ? De gauche à droite, en partant du fond, on retrouve Alban, Cédric, Martin, Jérémy, Isabelle, Kunlé, Benoît, Laurent, Lau, Claude, Cécilia et Jesta !

Si quelques-uns de ces aventuriers sont habitués à se retrouver et à se prendre en photo ensemble, d’autres se font plus discrets et ne sont pas forcément de grands habitués des réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, la bonne humeur règne à chaque fois qu’ils partagent des moments tous ensemble, ce qui fait dire à Benoît en légende de sa photo que cette fine équipe est « une belle bande de tarés » !