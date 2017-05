Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vous ne rêvez pas ! Benoît a bel et bien endossé son plus bel habit de Tarzan... Un clin d’œil à son aventure dans "Koh-Lanta" ?

Sur Instagram, Benoît a voulu montrer qu'il n'avait rien perdu de son sens de l'humour légendaire. Après Benoît, l'aventurier, en passant par Jack l’éventreur puis Pedro, le prof de salsa, voici King-Kong ! En vacances à Bali, en Indonésie, le gagnant de Koh-Lanta : l'île au trésor a joué les rois de la forêt. Un clin d’œil direct adressé à son aventure qu'il a remporté avec brio après plus de 30 jours de survie. Le torse bombé, les jambes écartées et les poings serrés, le beau gosse qui se trouve sur ce qui ressemble être une falaise, s'est transformé en Tarzan des temps modernes.

"Jme frappe le torse comme KingKong, charge comme Mohamed, Tyson dès le premier ding-dong...", a-t-il écrit en-dessous du cliché. Les paroles, extraites d'une chanson du rappeur Booba, reflètent à merveille l'état d'esprit dans lequel se trouve l'aventurier. Depuis quelques jours, il arpente les plus beaux coins de l'Indonésie avec sa chérie, Jesta.



Amusés, ses fans ont été nombreux à commenter le cliché du beau gosse. Si Benoît se compare à King-Kong, les internautes sont plus dubitatifs. Certes, il ressemble au Roi de la jungle, mais aussi et surtout à Tarzan. "Benoît, tu te compares à King-Kong, mais là tu ressembles plus à Tarzan qu'autre chose !!!", "Tarzan le retour", "Tarzan dans son élément, à hurler de rire", "le plus beau des Tarzan", écrivent-ils. Reste à savoir maintenant si Tarzan a retrouvé sa Jane au milieu de toute cette faune et cette flore.