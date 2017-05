Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Benoit a décidé de supprimer momentanément son signe le plus distinctif : sa barbe. Et une barbe, ça change un homme. La preuve.

Benoît s’est lancé un petit défi personnel : raser sa barbe. Et le gagnant de Koh-Lanta l’île au trésor l’a fait. En effet, alors qu’il parcourt toujours l’Indonésie en compagnie de sa compagne Jesta, le jeune homme a saisi tondeuse et rasoir pour se débarrasser de ce qui fait l’une de ses caractéristiques principales, hormis ses très nombreux tatouages. Évidemment, il a procédé par étapes et il n’a pas manqué de montrer sa transformation physique à ses très nombreux followers sur Instagram.

Sur un montage de quatre photos, Benoît accole son visage aux différents stades de rasages. Avec barbe, avec bouc, juste la moustache et puis plus rien. En commentaire, l’aventurier plaisante : « Pour Benoit, tapez 1! Pour Jack l'éventreur, tapez 2! Pour Pedro prof de salsa, tapez 3! Pour Tom bachelier, tapez 4! ».

Le jeune homme n’assume pas vraiment son visage rasé de près puisqu’il écrit : « Vivement que ça repousse, vous voyez que je ne peux pas raser ma barbe je vous l'avez dit ». Et de prévenir : « vous aurez aucun selfie avant 1 semaine voilà ».



Évidemment, cette petite séance « barbier » a beaucoup fait réagir les fans du jeune homme. « Avec la barbe, c mieux je vote pour la 1 », « c'est fou comme ça te change », « Une barbe ça change vraiment un mec », « sérieux benoît un conseil, remet la barbe », peut-on ainsi lire dans les commentaires accompagnant la photo.