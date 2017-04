Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jesta a fait une bien belle rencontre pas plus tard qu'hier. Et comme à son habitude, c'est sur son compte Instagram que la jeune femme a fait part de la nouvelle. "Belle rencontre avec Tarzan aujourd'hui", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que la toile demande à l'ancienne aventurière de Koh-Lanta de qui il s'agissait. Car non, la toulousaine n'a pas rencontré le personnage de Disney. Elle était tout simplement en voiture avec... Benoît. Son cher et tendre a changé de coupe de cheveux, ce qui a eu le don de faire rire la jeune femme.

Likée plus de 9000 fois sur Instagram, la photo a suscité une vague de réactions sans précédent. Certains adorent le changement capillaire de Benoît : "trop drôle la coupe de cheveux et je vous avoue que j'aime bien, ça lui va bien", "mais quelle drôle de coupe, il a les cheveux super lisse, plus lisse que les miens". D'autres sont plus mitigés. "Vraiment coupe tes cheveux ! c'est pas joli ! avant ça t'allais beaucoup mieux sur Koh-Lanta", "je ne suis pas fan, tu étais mieux dans KL, maintenant coupe-toi les et dompte-les s'il te plaît". Enfin, d'autres ont préféré complimenter la tenue et la coupe de cheveux de Jesta. "Jesta, j'adore ton foulard dans la tête, où tu l'as eu ?", "je suis fan de tes cheveux. Le foulard vient d'où ?". Alors, qui de Jesta ou Benoît est le mieux coiffé ? Il faut choisir.