Benoît est complètement "accro" et il n'hésite pas à le crier sur tous les toits. S'il file le parfait amour avec Jesta depuis Koh-Lanta : l'île au trésor, l'ancien aventurier ne parle pourtant pas celle qui partage sa vie et qui était finaliste avec lui de l'émission de TF1. Sa belle déclaration d'amour faite sur Instagram évoque une toute autre passion : l'aventure et les voyages.

En légende d'un cliché, pris d'un avion, montrant les nuages, il a écrit : "Le voyage est une sacrée drogue, je crois bien en être accro une idée pour notre prochain voyage?" Suivi par plus de 157 550 personnes sur Instagram, le grand gagnant de Koh-Lanta : l'île au trésor a eu droit à une avalanche de suggestions de destinations de la part de ses fans. Londres, Madère, l'Ouest américain, la Floride, la Sardaigne, l'Amérique latine, Les Caraïbes ou encore l'ïle Maurice, il n'a plus qu'à faire son choix !

Après quelques mois passés à Toulouse avec Jesta à leur retour du Cambodge où s'est jouée l'émission Koh-Lanta : l'île au trésor, Benoît est retourné en Asie avec sa compagne. Un voyage qu'ils ont d'ailleurs largement fait partager à leurs fans via les réseaux sociaux. En juillet dernier, c'est au Monténégro que le couple a posé ses valises pour quelques jours de farniente. Alors quelle sera la prochaine destination ? Affaire à suivre !

En attendant, découvrez ci-dessous en images Les Fidji, une autre destination de rêve qui va accueillir dans quelques jours les aventuriers de Koh-Lanta : Fidji. Une nouvelle saison qui démarre le 1er septembre à 21h sur TF1 !