Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les Bleus ont remporté l'une de leurs plus belles victoires vendredi soir dans Koh-Lanta. Au terme d'une épreuve de confort très disputée, l'équipe des Takeo repart avec une soirée 100% plaisir. Direction un bateau pour une balade en mer assortie d'un dîner qui fait saliver les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge. Pommes de terre, brochettes, viande, Vincent, Yves, Fred ou encore Mathilde se remplissent le ventre, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis plusieurs jours !

Cerise sur le gâteau, l'équipe bleue peut découvrir depuis son embarcation son propre camp mais également celui des Rouges. Gênés dans un premier temps, ils se demandent que faire, en voyant au loin leurs adversaires sur la plage. Même chose chez les Rouges. Manuella lance le mouvement en faisant de grands signes vers le large. Un dialogue s'installe alors entre les deux groupes, l'occasion pour les chanceux du jour de faire rêver les Rouges. "Ils nous regardent, qu'est-ce qu'on fait ?" demande l'un des membres du groupe. "Envoie-leur une brochette, une crevette", rigole un autre. Alors que Yassin leur crie depuis la rive qu'ils "ont les crocs" et leur demande ce qu'ils "ont à manger", il a droit, en guise de réponse, à "des brochettes" tandis que Fred rajoute plus bas dans un éclat de rire : "pommes de terre, noix de cajou, crevette."

Déjà minés par cette défaite dans l'épreuve de confort qui les a conduits à disputer une épreuve éliminatoire individuelle, les Rouges n'apprécient pas vraiment cette rencontre inattendue. "C'est abusé, on a déjà perdu quelqu'un, ils vont nous achever", lance d'ailleurs Marjorie. "Et la musique à fond et tout", rajoute Clémentine. Sandro, de son côté, souligne que lors des victoires remportées par les Rouges, son équipe "n'en a pas fait tout un foin !" Agacés, les Rouges pourraient bien vouloir à tout prix prendre leur revanche dans les prochaines épreuves !