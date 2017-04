Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« Le moral flanche, il faut s’accrocher. » Frédéric a bien résumé l’état d’esprit des Bleus le matin du conseil. Car les pluies torrentielles qui se sont abattues sur leur campement pendant la nuit leur ont enlevé ce qu’ils avaient de plus précieux : le feu !

Pourtant les aventuriers ont lutté toute la nuit pour le conserver, mais leurs efforts ont été vains. « Plus de feu, plus de flammes, plus de braises…, soupire Yves qui essaye de raviver la braise pendant la nuit. Y a un torrent qui est passé dessus… On n’a pas eu le temps de mettre des braises dans la casserole. C’est tombé trop vite. »

Elément indispensable pour la vie du camp, le feu n’était sans doute pas assez protégé sous la cabane bleue. C’est en tout cas l’avis de Claire. « Si le toit avait été plus couvert, j’aurais pu mettre ces braises plus à l’abri et peut-être les conserver plus facilement. Mais vu comme c’est tombé hier soir, c’était vraiment très violent. »

« Là ça tourne au cauchemar, constate Kelly dépitée. Qui dit pas de feu, dit pas de riz, moins de force… Ce soir, nous allons au conseil, on n’a pas trop dormi cette nuit, c’est pas évident. Forcément ça joue sur le moral. » « C’est pas dur, c’est épuisant psychologiquement, émotionnellement, ajoute Yves. Je crois que j’ai eu autant les larmes aux yeux en quinze jours que dans toute ma vie. » Privés du feu qu’ils avaient eu tant de mal à allumer, les Bleus vont désormais devoir s’adapter. Et qui sait, peut-être parviendront-ils à l’allumer une deuxième fois !