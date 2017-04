Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Rien de tel pour se détendre, et relâcher la pression, qu'une soirée "fiesta". Et ce ne sont pas les Bleus qui vont nous dire le contraire ! Après avoir enchaîné les défaites et les éliminations, ils ont enfin réussi à arrêter ce cercle infernal ce vendredi dans Koh-Lanta. Vainqueur de l'épreuve de confort face à des Rouges offensifs, Vincent, Yves et leurs coéquipiers sont repartis avec un joli lot entre leurs mains !

Les Bleus ont retrouvé le sourire en remportant en effet une soirée de rêve sur un bateau ! Balade en mer et repas copieux à base de pommes de terre et brochettes, cette escapade a redonné le sourire à tout le monde et fait oublier, l'espace d'un instant, les tensions régnant sur le camp. Cerise sur le gâteau, les Bleus ont eu droit à de la musique à gogo. Son à fond, l'équipe a été transportée, lors de cette soirée, dans une boîte de nuit ! Ce qui était loin de leur déplaire ! "C'est un moment de bonheur et partage total, ça permet d'avoir des souvenirs (...) ça fait boite de nuit de malade c'est trop bizarre ", a ainsi confié Mathilde alors que le groupe écoutait Let Me Love You de DJ Snake feat Justin Bieber.

S'ils ont brillé dans cette épreuve de confort, les Bleus se sont faits peur au début de ce jeu consistant à passer plusieurs obstacles pour aller récupérer, puis ramener, des sacs de plusieurs dizaines de kilos. Rapidement distancés par leurs adversaires, les Takeo ont réussi à renverser la tendance grâce à une remontée impressionnante de Vincent. Une victoire qui a de quoi rebooster le moral des troupes !

Rendez-vous vendredi 28 avril à 20h55 pour découvrir la suite de Koh-Lanta : Cambodge.