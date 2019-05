Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avoir élaboré une stratégie alors que vous n’étiez pas spécialement en danger ?







En réalité, j’ai commencé à parler stratégie dès que je suis arrivé en réunification. C’est une étape de l’aventure qui me faisait peur et avec le stress, je n’ai pas agi très naturellement. J’ai voulu me mettre tout le monde dans la poche ! C’est vrai que les rouges devaient être la cible avant qu’ils ne gagnent l’épreuve d’immunité. Mais la semaine d’avant aussi et pourtant c’est Béatrice qui a été éliminée ! Je n’ai jamais eu l’assurance de rester dans le jeu. Tout le monde se sentait en danger depuis la réunification.







Pourquoi choisir d’éliminer Cindy qui était pourtant dans votre équipe ?







Quand Maxime a accepté d’éliminer Frédéric, j’ai compris qu’on avait perdu la confiance de Cindy et qu’elle pouvait se retourner contre nous. De toute façon, on avait une alliance à 4 dans l’équipe bleue (Maxime, Clo, Mohammed et Brice, ndlr) et Cindy n’en a jamais fait partie. Cette alliance on l’a d’abord créée sur le mérite. Ca ne se voit pas trop à l’écran mais sur le camp, Cindy était celle qui en faisait le moins. Quand je suis arrivé à la réunification, il m’est apparu évident que Cindy était celle qui avait le moins sa place dans cette aventure.







Cindy est à l’origine de l’élimination de Béatrice et de la votre. Finalement, c’est elle qui tire le mieux son épingle du jeu ?







Cindy est une aventurière que je n’ai jamais sous-estimé. Je l’ai vu évoluer tout au fil de l’aventure. Au début, elle était très discrète et puis à la réunification, elle nous a prouvé qu’elle pouvait être une stratège redoutable.







Vous parlez beaucoup de mérite. Quelle est la définition d’un aventurier méritant selon vous ?







Moi je suis venu dans Koh-Lanta pour vivre une expérience semblable à mes voyages aventuriers. Ce qui m'intéressait le plus, c’était la survie sur le camp. C’est pour ça qu’un aventurier comme Maxime a pour moi, plus de mérite. Tout comme Maud et Cyril qui se donnaient à 200% sur le camp. Pour le coup, j’aurais mérité contrairement à d’autres, de rester plus longtemps dans l’aventure. Mais on n’est jamais vraiment maître de son destin dans Koh-Lanta.







Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?







A vrai dire, jusqu’à la réunification, je n’ai pas éprouvé spécialement de difficultés. Une fois la tribu réunifiée, j’ai eu du mal à voir les groupes se faire et se défaire, parler en catimini de stratégies,… Je devenais un peu paranoïaque à imaginer que tous élaboraient des stratégies contre moi. Je me voyais en danger tout le temps. C’est ce qui a d’ailleurs conduit à ma perte.







Qui allez-vous soutenir maintenant ?







Maxime parce que je pense que c’est le meilleur en survie et au niveau des épreuves. Et Mohammed, parce que c’est mon coup de coeur de l’aventure. Même s’il a voté contre moi au conseil, c’est une personne que je ne peux pas oublier. C’est vrai que sur le moment, je lui en ai voulu parce que j’aurais aimé qu’il me prévienne avant le vote. Mais il devait lui aussi se mettre un peu à l’abri. Avec le recul, je le comprends et c’est bien joué de sa part.



Koh-Lanta, La guerre des chefs - Tous les vendredis 21h sur TF1 et en Replay sur MYTF1