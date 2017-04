Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La Gladiatrice a rendu les armes. Félicie n’aura pas démérité dans l’aventure, mais le déchaînement des éléments et un coup de moins bien physique ont eu raison de sa volonté et ont poussé cinq aventuriers de la tribu bleue à voter contre elle.

Ancien membre de l’équipe jaune, Félicie avait noué une belle amitié avec Maria chez les Sokka. Et c’est à regret que les deux filles avaient été séparées au moment de la dissolution des Jaunes au sein des deux autres tribus. Alors qu’elle redoutait d’intégrer les Bleus qui apparaissaient divisés, l’ancienne sapeur-pompier a été agréablement surprise. Et pour leur première épreuve tous ensemble, les Bleus avaient décroché la victoire lors de l’immunité.

A l’aise dans les épreuves physiques, Félicie a mal vécu les conditions de vie sur le campement bleu. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’île ont joué sur le moral de la Parisienne. Félicie a aussi fait un léger malaise le jour du conseil, preuve que les forces commençaient à lui manquer.

Alertés par cette baisse de forme morale et physique, Yves, Kelly, Brahma, Claire et Mathilde ont décidé de voter contre la Parisienne pour mettre toutes les chances du côté de leur équipe dans les épreuves à venir. Après deux semaines passées au Cambodge, Félicie quitte donc l’aventure et laisse les Bleus à huit.