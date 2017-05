Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 42 ans, peu sportive et sans avoir jamais été confrontée à de telles conditions de survie, Marjorie ne pensait pas rester aussi longtemps dans l’aventure Koh-Lanta : Cambodge. Et pourtant, c’est après 29 jours qu’elle a dit adieu au Cambodge et aux autres aventuriers de la tribu réunifiée.

Car la cantinière de Dunkerque a su se faire une place d’abord chez les Rouges, puis au sein de la tribu réunifiée grâce à son caractère facile et son côté « maman poule ». C’est d’ailleurs à regret que de nombreux aventuriers de la tribu blanche ont voté contre elle. Mais ils ont choisi de suivre la ligne de conduite qu’ils se sont fixée après le retour de Vincent en votant désormais au mérite et en éliminant donc en premier lieu les aventuriers qu’ils considèrent comme les plus faibles.

Marjorie n’a en tout cas pas démérité durant tout ce mois passé sur l’île de Koh Rong. Avec les Rouges, elle a remporté de nombreuses épreuves, parvenant à repousser ses limites comme lors de l’épreuve d’immunité où il fallait se montrer funambule sur une corde. Jusqu’au bout, elle aura fait preuve d’abnégation et de courage pour se surpasser et repousser sans cesse ses limites.

Cette élimination fait d’elle le deuxième membre du jury final. Elle rejoint ainsi un autre ex-Rouge, Sandro, éliminé la semaine dernière et qui lui avait confié son vote noir.