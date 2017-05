Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est un coup de massue pour Sandro. Le vendeur automobile belge a été éliminé à l’issue d’un conseil dont il pensait pourtant sortir indemne. Stratège dans l’âme, il n’a pas vu venir le grand coup de bluff de certains aventuriers de la tribu réunifiée.

Sandro a en fait été victime du traditionnel « arroseur arrosé » en croyant sur parole des aventuriers affirmant vouloir éliminer Marjorie alors qu’il étaient prêts à voter contre lui. Si le résultat a été serré au conseil, c’est bien Sandro qui quitte finalement l’île de Koh Rong. Le Belge avait pourtant un collier d’immunité qui aurait pu le sauver, mais, trompé par ses coéquipiers et se sentant donc en sécurité, il n’a pas jugé bon de le sortir.

Bien décidé à aller en finale, Sandro était prêt à toutes les stratégies pour toucher du doigt son rêve. Il a d’abord formé une alliance avec Sébastien, Clémentine et Bastien pour tenter d’aller jusqu’à l’orientation. Puis il a été l’auteur d’un coup de maître dans le face-à-face des ambassadeurs contre Mathilde en faisant éliminer Yassin tout en récupérant le collier de la jeune aventurière et en votant tout de même contre Vincent au conseil suivant ! Enfin, il a fait semblant de ne rien pouvoir avaler pendant la première épreuve de la dégustation pour être choisi pour la finale et ainsi remporter le confort avec Claire. Un ultime coup de bluff qui a laissé un goût amer aux autres aventuriers qui ont donc décidé de l’éliminer.