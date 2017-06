Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il faisait partie des trois aventuriers arrivés quatre jours après les autres au Cambodge. Avec Claire et Vincent, Sébastien était l’un des compétiteurs les plus redoutés sur l’île de Koh Rong. Moniteur d’escalade en Normandie, adepte de surf et de kitesurf, il avait de nombreuses qualités athlétiques et mentales qui lui ont permis de remporter de nombreuses épreuves après la réunification et de se placer logiquement comme un candidat potentiel à la victoire finale.

Très fort, Sébastien était même peut-être trop fort. Clémentine a voté deux fois contre lui au conseil, ne voulant pas prendre le risque de se retrouver face à lui sur les poteaux, une épreuve dans laquelle tous les aventuriers voyaient Sébastien briller.

Partisan d’un Koh-Lanta au mérite, le Normand sera pour sa part toujours resté fidèle à sa philosophie en votant en priorité contre ceux qu’il estimait être les moins performants dans les épreuves et sur le campement. Apprécié de tous, très proche de Vincent et Frédéric pour lesquels il avait énormément de respect, Sébastien est donc éliminé aux portes de l’orientation. Dans Koh-Lanta : Cambodge, il aura remporté cinq épreuves, dont deux en binôme avec Claire.