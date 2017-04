Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est parfois la dure loi de Koh-Lanta : il arrive que les plus sportifs partent les premiers après la réunification. C’est exactement ce qui est arrivé à Yassin, éliminé par les ambassadeurs sur décision des Rouges, ainsi qu'à Vincent, ancien rugbyman professionnel, arrivé sur l’île de Koh Rong quatre jours après les autres aventuriers, en même temps que Claire et Sébastien.

Avec son expérience sportive de haut niveau, sa carrure de colosse, son endurance, son mental d’acier et son goût de la compétition, Vincent a très vite su s’imposer comme un leader naturel, d’abord chez les Jaunes, puis chez les Bleus qu’il a rejoints après la dissolution des Sokka. Mais une fois la réunification actée, ses aptitudes physiques en ont fait un adversaire redoutable.

Chez les Rouges, qui étaient en supériorité numérique malgré le départ de Yassin, la perspective de devoir affronter Vincent dans les épreuves individuelles a très vite posé la question de son élimination. Et le duel au sommet qui l’a opposé à Sébastien lors de l’épreuve des paresseux n’a fait que renforcer cette crainte.

Le premier conseil de la tribu réunifiée était sans doute le meilleur moment pour voter contre Vincent, car Mathilde avait déjà donné son collier à Sandro et qu’il y avait peu de chances pour que les deux autres colliers cachés sur l’île aient déjà été trouvés par les Bleus. La voie était donc libre pour éliminer l’un des aventuriers forts de Koh-Lanta : Cambodge. Unis, les Rouges ont tous voté contre lui, tandis que les Bleus ont tous voté contre Kelly. Avec six voix contre lui, Vincent quitte donc l’aventure, mais il aura encore un rôle à jouer car il est le premier membre du jury final.