Ça déménage en Thaïlande ! Découvrez ce qui vous attend vendredi soir

Rebondissements et tensions vous attendent dans le prochaine épisode de Koh-Lanta vendredi à 20h55 sur TF1 !

Lors de l’épisode précédent, les candidats de la tribu réunifiée ont décidé d’éliminer Carine ( et leur sentence est irrévocable). Après un mois d’aventure, il ne restedésormais plus que7 aventuriers et le dénouement approche à grands pas. Ils ne sont plus trèsloin de leur but ultime: remporter Koh Lanta. Mais pour ça, ils vont devoir encore s’accrocher!





Ça déménage en Thaïlande

Ce onzièmeépisode sera rythmé par de nombreuses tensions. Les alliances de toujours seront mises à rude épreuve et risquent bien de se disloquer. La stratégie des anciens jaunes tient-elle toujours ? Les nerfs des aventuriers vont être mis à rude épreuve et la danger de l'élimination n'est jamais loin. Qui quittera l'aventure ?



Rendez-vous vendredi 6 mai pour la suite de Koh-Lanta Thaïlande à 20h55 sur TF1 et MYTF1.