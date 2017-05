Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Décidément, c'est une malédiction dans Koh-Lanta. Alors que Claire se trouvait sur son campement, la jeune femme s’est fait piquer par un scorpion. "Je me suis fait piquer par un scorpion !", a-t-elle crié à ses camarades de jeu. "La piqûre de scorpion, ça pique et après ça endolori. Donc là, j’ai la moitié du petit doigt que j’ai un peu de mal à plier", a-t-elle déclaré à la caméra. Mais, les téléspectateurs le savent, Claire est une aventurière née. Et en bonne aventurière qui se respecte, la mère de famille a eu le bon réflexe : rapprocher son doigt d’une source de chaleur.

Car contrairement aux idées reçues, le mieux lorsque l'on se fait piquer par un insecte est de rapprocher l’endroit piqué d’une source de chaleur. "Les venins de bestiole craignent le chaud et se désactivent en contact de la chaleur, donc le coup du 'je fais pipi sur le truc', ça ne marche pas", avance-t-elle sûre de son coup. Au Cambodge, deux espèces de scorpion cohabitent : les blancs et les noirs. Fort heureusement, le venin qu'ils déploient est paralysant, mais pas mortel.

Ce n’est pas la première fois qu’un aventurier se fait piquer par cette bestiole. Sébastien a fait les frais d'une piqûre de scorpion. Il y a quelques jours de cela, le Normand s’est fait piquer à la joue par un scorpion, alors qu’il dormait. La douleur était tellement vive que l’aventurier était paralysé sur cette partie du visage. "J’avais la joue toute endormie", s’est-il souvenu. "Je l’ai senti sur ma joue. J’ai eu très mal et puis petit à petit j’ai eu la joue engourdie", confiait-il à l’époque. La mission pour les Robinsons : faire le ménage pour éviter la prolifération d'insectes et autres bêtes sur le campement.