Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La récompense de l’épreuve de confort, la terrible épreuve de l’élastique, en valait la chandelle : deux énormes côtes de bœuf que les aventuriers vont se partager. Et cette récompense, elle est pour les Jaunes. A l’arraché, Maxime parvient à attraper le dernier bambou juste avant Romain pour les Rouges. Une victoire qui s’est jouée à quelques centimètres et qui permet aux Coravu de savourer le fruit de leur victoire.

"Ça valait la peine de pousser les gars !" s’enthousiasme Fabian en découvrant la viande qui les attend. Pour Maxime, la simple vue du sel, du poivre et de la moutarde, qui font son quotidien de restaurateur, est un enchantement. "Je suis comme un fou là !" s’exclame-t-il.

Avant de déguster comme il se doit cette viande appétissante, Manu, Maxime et Fabian décident de s’imprégner totalement de l’odeur agréable qui se dégage de la fumée. Ils se placent donc face au vent pour que leurs vêtements sentent bien la viande grillée !

Au moment du service, chacun a le droit à une belle portion de viande rouge, plus ou moins cuite, selon son goût. "Enorme", "extraordinaire", "exceptionnel"… Les superlatifs pleuvent pour qualifier ce repas gargantuesque pour des naufragés. Pas de doute, les Jaunes se sont remplis la panse !





