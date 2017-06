Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Claire avait surpris tout le monde lors de son élimination en confiant à Clémentine son vote noir alors qu'elle était beaucoup plus proche des garçons sur le campement. La Lotoise le reconnaît même une fois à la résidence du jury final : elle ne sait pas ce qui lui a pris sur le moment en faisant ce choix !

Un choix qui a son importance puisqu'il donne donc à Clémentine le pouvoir de voter deux fois lors du dernier conseil avant la course d'orientation. Avec deux votes sur cinq sous sa responsabilité, l'entraîneur de badminton se retrouve dans une position plutôt inconfortable. Elle s'entend très bien avec tous les aventuriers encore en lice et est donc confrontée à un choix cornélien. Elle a promis à Frédéric de ne pas voter contre lui après que ce dernier lui a octroyé une récompense lors du dernier confort et elle refuse de voter contre Vincent.

Alors au moment de dire à Sébastien qu'elle compte voter contre lui au conseil pour maximiser ses chances de victoire au cas où elle irait sur les poteaux, Clémentine craque sous la pression. « C'est trop difficile et moi je n'en peux plus, glisse-t-elle. Quand Claire m'a donné son vote, je me suis dit « c'est pas possible »... Je suis obligé de trahir quelqu'un, que ce soit Fred, Vincent ou toi... Je ne suis pas comme ça, je déteste ça ! » Dépitée, la jeune femme en vient même à demander si elle peut voter contre elle-même au conseil ! Elle se souviendra en tout cas longtemps du cadeau empoisonné que lui a fait Claire au moment de quitter l'aventure...