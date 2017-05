Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Frédéric a une idée précise de comment doit se dérouler le vote au conseil : il faut voter Kelly, qui a déjà une voix contre elle, et faire croire à Clémentine qu'elle est en danger pour faire sauter son collier d'immunité et remettre tout le monde sur un pied d'égalité. L'Aixois compte sur les garçons pour le soutenir dans sa stratégie, mais aussi sur Claire, avec qui il s'entend à merveille et qui est de toute façon plus proche des hommes que des femmes au sein de la tribu réunifiée.

« J'aime beaucoup Claire, humainement, sportivement, affirme Frédéric. Sur le camp elle est irréprochable, donc c'est les garçons et Claire. » Pour le vendeur automobile, il est donc évident qu'une petite scission s'est opérée entre les hommes et les femmes sur le camp, chacun ayant tendance à rester avec ses congénères du même sexe, par affinités.

Pour Claire, à qui Frédéric expose son plan le matin du conseil, il devrait « y avoir une alliance garçons contre filles ». « Sauf que moi je suis avec les garçons ! » sourit-elle. La Lotoise en est persuadée, les filles sont plutôt contre elle et les garçons avec elle. Et comme elle se sent un peu menacée, son intérêt est évidemment de se positionner du côté des hommes qui ont visiblement changé leur fusil d'épaule pour passer d'un vote au mérite à un vote stratégique. Sur le camp de la tribu réunifiée, entre intrigues et rebondissements, c'est donc un peu Claire et les garçons...