Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Les naufragés ne sont plus que six sur le camp. Et l’intensité de la vie en pleine nature reprend ses droits. Claire a été piquée par un scorpion. C’est la deuxième fois qu’un aventurier en est victime. Agacée, elle se met en tête de faire du ménage sur le camp : "Il y avait encore un scorpion dans une caisse. Il faut vraiment que l’on range tout de fond en comble. Il y a des choses qui sont déposées au fond et ça attirent les petites bêtes." Très agacée, la jeune femme ne supporte pas la saleté sur le camp. Selon elle, les aventuriers sont négligents et ont de sérieuses lacunes en organisation : "Comme dans notre maison en France, est-ce que quand on mange on balance les restes ? Parce que dans la nature certains s’imaginent qu’on peut tout faire. Moi je dis non," s’agace l’aventurière. Après le grand ménage de Claire, Vincent et Frédéric découvrent leur habitat dans un meilleur état : "Le camp est limite plus propre que mon appart", s’amuse ce dernier.





De son côté, Claire est fière de son travail : "J’aime bien prendre un coin sale et le rendre très propre," lâche-t-elle. "Je ne suis pas une maniaque de la propreté mais quand même » ajoute-t-elle. Pour Frédéric, le résultat final n’est pas vraiment surprenant "Elle est à fond dans ce qu’elle fait", conclu l’aventurier.