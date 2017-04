Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta est une grande famille. Les aventuriers, qu’ils appartiennent à des saisons différentes où qu’ils aient participé ensemble à l’aventure sont liés et aiment se retrouver pour partager leurs expériences. Mais pas que. Parfois, ils se retrouvent autour d’une bonne table pour suivre les épisodes de la saison en cours et pourquoi pas, se remémorer leurs propres parcours.



Ainsi, le 21 avril, les "Sudistes" de Koh-Lanta, se sont réunis dans un restaurant de Les-Pennes-Mirabeau (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) pour regarder ensemble le dernier épisode diffusé. On y retrouve Julien de Koh-Lanta Thaïlande 2015, Laurence de la même saison, Jean-Luc de Koh-Lanta l’île au Trésor, Catherine ou encore Laurence et Candice, aventurière malheureuse de la saison précédente.



Les aventuriers n’ont pas hésité à poster ses retrouvailles sur les réseaux sociaux. Ainsi, Laurence l’a mise en ligne sur Facebook, tandis que Catherine a partagé ce petit moment convivial sur Twitter. "Mega soirée #KohLanta avec mes supers kohpains", écrit l’ex-aventurière.

Les aventuriers des anciennes saisons de Koh-Lanta ont l’habitude de se retrouver que ce soit pour se retrouver autour d’un verre, d’un apéro, d’un événement ou bien pour se lancer dans des nouveaux défis. Récemment, Sandrine, Jean-Luc, Jérôme, Amandine et Candice avaient rejoint Jérémy au Cambodge.