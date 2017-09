Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Choisie par Sébastien pour l’accompagner sur le Paradis perdu, Caroline n’a pas fait le déplacement pour rien. Car la directrice de maison de retraite s’est révélée très efficace au moment de battre la forêt pour trouver un coffre. Alors que les deux compères n’ont débuté leurs recherches que depuis quelques minutes, Caroline tombe déjà sur un premier coffre ! Manque de chance, c’est un coffre vide. Et pour cause ! Il s’agit du coffre trouvé au début de l’aventure par Romain et Thomas.

Loin d’être abattue ou de se décourager, Caroline repart de plus belle, à l’affût du moindre indice. De son côté, Sébastien s’occupe de la carte et de les guider sur cette île sauvage et recouverte de jungle. Mais c’est bien seule que la Provençale trouve un nouveau coffre peu de temps après ! Cette fois, le coffre est bel et bien fermé, personne ne l’a trouvé avant et le contenu sera donc pour Sébastien et Caroline. A l’intérieur, une amulette d’immunité qui servira une seule et unique fois, lors du prochain conseil. Un précieux bien que Caroline, avec l’accord de Sébastien, gardera avec elle.

Quant à sa découverte sur le Paradis perdu, elle fait la joie de la jeune femme, ravie d’avoir enfin réalisé quelque chose dans son aventure. "J’étais très fière de moi, affirme-t-elle, un large sourire sur le visage. J’étais contente de le partager avec Sébastien, mais c’est ma victoire aussi !"





