Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quand Koh-Lanta se déroule en binôme, tout change pour les aventuriers. Les alliances sont chamboulées, chaque naufragé doit compter sur son partenaire de binôme pour espérer remporter les épreuves et sauver sa tête au conseil. Mais cette année, la composition des quatre équipes de deux prend encore une tout autre dimension. Car le début de l’aventure Koh-Lanta : Fidji avait opposé les jeunes et les anciens dans le Choc des générations. Or, pour cet épisode, les trois jeunes vont devoir faire équipe avec un ancien ! Seul Romain et Marguerite forment un binôme d’anciens.

Du coup, les stratégies des uns et des autres sont bousculées et mises à mal par le tirage au sort qui a désigné les binômes suivants : Romain avec Marguerite donc, Maxime et André, Tiffany et Mélanie et Sandrine et Magalie. Pour les anciens comme pour les jeunes, qui avaient pris l’habitude d’accorder leurs votes afin d’être plus forts lors des conseils, ces compositions d’équipes n’arrangent pas leurs affaires.

Sandrine et Mélanie sont très proches depuis le début de l’aventure, mais voter contre les personnes avec qui elles forment leurs binômes reviendrait à éliminer l’une d’entre elle. Or les deux femmes veulent aller le plus loin possible dans l’aventure, ensemble. De même, on les imagine mal voter contre Marguerite ou contre Romain qui font partie des anciens. De plus, Romain a un collier d’immunité qu’il pourrait bien sortir au conseil s’il sent que Marguerite ou lui sont menacés… Enfin, Sandrine et Mélanie se résigneraient-elles à voter contre André au risque d’éliminer Maxime dont elles sont aussi très proches ?

On le voit, rien n’est encore joué aux Fidji et ce prochain épisode s’annonce riche en rebondissements. D’autant que des colliers d’immunité sont toujours dissimulés sur le camp de la tribu réunifiée et n’ont pas encore été découverts. Pour connaître l’issue de cet épisode tant attendu, rendez-vous vendredi prochain, à partir de 20h55 sur TF1 !