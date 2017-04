Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cassandre, héroïne malchanceuse de Koh-Lanta Thaïlande, est heureuse en amour. Depuis plusieurs mois, elle partage son quotidien avec un certain Julien. Inséparable, si l'on se fie à leurs photos Instagram, le couple a fêté ce week-end, une bien bonne nouvelle : le jeune homme a été diplômé de l'école dans laquelle il étudiait. "Notre dîner en amoureux s'est terminé en petit déjeuner @jflfox I love you. #graduation #proudofyou #thisiswhathappinesslookslike #thewindisnotmyfriend", a-t-elle écrit sur Instagram. Bien apprêté et plus amoureux que jamais, le couple est tout sourire sur la photo.

Julien, "l'âme sœur de Cassandre"

Son Julien, Cassandre en est inséparable. Interrogée à son sujet par Télé Loisirs, la très jolie diplômée en tourisme a indiqué : "J'ai quelqu'un dans ma vie avec qui j'étais déjà pendant le tournage de Koh-Lanta. Entre nous, c'est du sérieux". Et on la croit. Après avoir brillé dans le jeu d'aventure, la jeune mannequin a retrouvé son Jules avec qui elle a arpenté les quatre coins de la planète. Dernière destination en date : Sydney. Une façon pour elle de montrer aux yeux de tous qu'avec Julien, c'est l'amour fou. A coup de clichés plus romantiques les uns que les autres, l'ancienne aventurière qui a pioché 5 fois de suite la boule noire dans son aventure, prouve qu'en amour, elle est loin, très loin de jouer au jeu du hasard...





Our diner date ended with breakfast 🌸 @jflfox I love you. #gradutation #proudofyou #thisiswhathappinesslookslike #thewindisnotmyfriend Une publication partagée par Cassandre Girard (@cassandrekohlanta) le 17 Avril 2017 à 4h58 PDT