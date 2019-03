Par Gaëlle BILLON | Ecrit pour TF1 |





Avis à tous les fans de Koh-Lanta. Le casting de la prochaine saison est ouvert. Vous vous sentez l’âme d’un aventurier ? Le feu n’a plus aucun secret pour vous ? Vous êtes compétiteur mais avez aussi l’esprit d’équipe ? Cette nouvelle saison est faite pour vous. Denis Brogniart, les équipes de TF1 et de production attendent votre candidature.

Le principe du jeu d’aventure reste inchangé. Les futurs Robin Crusoé seront propulsés sur un site isolé pendant une durée maximale de 50 jours. Les différentes équipes s’affronteront au cours d’épreuves. Chaque semaine, un concurrent sera éliminé par ses coéquipiers à l’issue du conseil final. Le dernier aventurier restant sera le vainqueur de Koh-Lanta et remportera la somme de 100.000 euros.

Alors prêts à tenter l’aventure ? Pour vous inscrire au prochain casting, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger votre dossier de candidature, de le remplir et de répondre aux questions sur papier libre et envoyer les photos demandées.

Votre dossier de candidature doit être ensuite renvoyé avant le 31 mai 2019 inclus à l'adresse suivante :



SELECTIONS KOH-LANTA 20

ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

23, rue Linois

75015 Paris

Votre candidature doit, avant tout, refléter votre personnalité. Laissez libre cours à vos envies, vos aspirations, ce qui fait que vous avez les capacités de tenter l’aventure Koh-Lanta et d'en devenir un personnage emblématique. Et surtout, n’hésitez pas à indiquer ce que vos amis pensent de vous.



Pour connaitre les modalités du règlement, c'est par ici

Pour imprimer votre dossier de candidature, cliquez ci-dessous