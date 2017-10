Par Muriel DEHAINAULT | Ecrit pour TF1 |

Les inscriptions pour la prochaine édition sont ouvertes. Les sélections pour participer à la prochaine saison de Koh-Lanta sont désormais accessibles. Une occasion en or pour tous les aventuriers en herbe ou aguerris.

Chaque année, vous regardez Koh-lanta en vous disant que ce sera bientôt votre tour ? A chaque début de saison vous regrettez de ne pas avoir sauté le pas ? Vous avez l’aventure dans le sang et l’envie de voir ce dont vous êtes capables ? Si vous vous retrouvez dans ces situations, n’hésitez plus et tentez votre chance pour faire partie des prochains aventuriers ! Vivre l’expérience Koh-Lanta est une chance unique. Ne la manquez pas !

Les inscriptions pour participer à Koh-Lanta sont ouvertes jusqu’au 20 décembre 2017 inclus. Pour espérer faire partie des heureux élus, il vous faudra télécharger votre dossier de candidature, disponible ici, le remplir et répondre aux questions sur papier libre. Vous devrez ensuite renvoyer votre dossier à l’adresse suivante :

ATTENTION : TOUT ENVOI DE CANDIDATURE PAR COURRIER "RECOMMANDE" NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

SELECTIONS KOH-LANTA

ALP CS 51 590

23, rue Linois

75 725 Paris Cedex 15

Laissez libre cours à votre personnalité ! Montrez-nous qui vous êtes et ce qui vous rend différent, unique. N’oubliez pas de nous faire part de vos motivations à participer à Koh-Lanta et de répondre à une question essentielle : pourquoi vous et pas un autre ?

Ça y est, vous savez ? Alors à vos claviers ! Avec un peu de chance et une bonne âme d’aventurier, vous ferez peut-être partie de ceux qui auront la chance de partir à l’autre bout du monde pour vivre leur rêve.

Votre dossier de candidature doit refléter votre personnalité et communiquer au maximum vos motivations. Les propositions originales sont les bienvenues ! Montrez qui vous êtes et l'importance de l'aventure Koh-Lanta à vos yeux.

Qui sait ? Peut-être ferez-vous partie des futurs aventuriers sélectionnés pour la prochaine saison de Koh-Lanta ? C'est le début d'une grande aventure...

Pour connaître le détail des modalités de sélection, se rapporter aux Conditions de Sélection



<em><br></em>

<em><br></em>