Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Les inscriptions pour la prochaine saison de Koh-Lanta sont toujours ouvertes. Mais dans un mois, le casting sera clos. Si vous n’avez pas tenté votre chance avant le 20 décembre 2017 inclus, vous pourriez bien le regretter… Alors n’attendez plus et sautez le pas !

Pour vous inscrire au casting de la prochaine édition de Koh-Lanta, voici la marche à suivre. Rendez-vous sur le site de MYTF1 pour télécharger le formulaire d'inscription et envoyez-le à l'adresse indiquée. Et si vous faisiez partie des prochains aventuriers ? C’est peut-être le début d’une aventure riche en émotions qui vous attend à l’autre bout du monde.

Vous avez le goût du défi et êtes un stratège dans l’âme ? Tous les ans, vous regardez assidument le jeu présenté par Denis Brongniart ? Vous vous imaginez être capable d’arriver sur les poteaux ? Vous pourriez bien être sélectionné pour participer à l’aventure. Et qui sait, être sacré grand vainqueur. Mais pour espérer faire partie des petits chanceux, encore faut-il vous inscrire. Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit de télécharger votre dossier de candidature, disponible en suivant ce lien, de le remplir et de répondre aux questions sur papier libre. Vous devrez ensuite renvoyer votre dossier à l’adresse suivante :

ATTENTION : TOUT ENVOI DE CANDIDATURE PAR COURRIER "RECOMMANDE" NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

SELECTIONS KOH-LANTA

ALP CS 51 590

23, rue Linois

75 725 Paris Cedex 15

Vous vous en doutez, le but n’est pas d’envoyer le même dossier que votre voisin. Ce qu’il doit refléter avant tout, c’est votre personnalité. Laissez libre cours à vos envies, vos aspirations, ce qui fait que vous avez les capacités de tenter l’aventure Koh-Lanta et d’en devenir un personnage emblématique. Pourquoi vous et pas un autre ? C’est une des questions primordiales auxquelles il va falloir répondre. N’oubliez pas non plus de décrire les motivations qui vous poussent à participer à Koh-Lanta pour faire partie des heureux élus.

Les propositions originales étant les bienvenues, n’hésitez pas à nous en mettre plein la vue ! Ce qui compte, c’est qu’à la lecture de votre prose, on sache qui vous êtes et pourquoi vous souhaitez tenter cette expérience hors du commun. On compte sur vous pour dévoiler le meilleur de vous-même. Le rêve de votre vie est à portée de clics.

Pour connaître le détail des modalités de sélection, se rapporter aux Conditions de Sélection.