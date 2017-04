Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta c’est une grande famille qui rassemble les participants d’une même saison, mais aussi de saisons complètement différentes. Ce week-end à Thiais, Cécilia a croisé le chemin de Manuella. L’une s'est illustrée pendant la saison 2016, l’autre à Koh-Lanta Cambodge 2017. Ensemble, elles ont participé à un événement autour de la danse et visiblement, le courant est très bien passé. Les deux femmes ont immortalisé cette rencontre et ont posté une photo sur laquelle elles posent ensemble. Grand sourire, tenue de sport, bandeau rouge sur le front, elles montrent les biceps. En guise de légende, Cécilia écrit : "Superbe rencontre avec @manuellakohlanta. Partage, Échange, Passion".



Manuella a aussi été ravie par la rencontre puisqu’elle commente sur la photo de Cécilia : "Ravie ma @cecilia_kohlanta de t'avoir enfin rencontrée ! Plaisir immense à danser à tes côtés tu es radieuse sur scène et pétillante. Hâte déjà de te revoir et d'avoir plus de temps".



Récemment, Cécilia a ouvert sa propre école de danse dans le centre-ville de Thiais (Val-de-Marne). L’école, baptisée Dance B-Style by Low, propose des cours de danse hip-hop, mais aussi du modern-jazz, des sessions d’expression corporelle, de la zumba ou encore de la barre au sol. C’est le collectif B-Style, danseurs reconnus habitués à se produire sur la scène des festivals qui dispensent les cours.