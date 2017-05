Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, un événement va venir bouleverser la vie des naufragés sur l’île de Koh Rong dans Koh-Lanta : Cambodge. Un aventurier déjà éliminé fait son grand retour dans l’aventure ! Et ce coup de théâtre va bouleverser le quotidien des aventuriers encore présents.

« Un adversaire redoutable va revenir sur le camp », résume parfaitement Clémentine, inquiète de ce qui pourrait bien se passer. « Ça explose un peu les Rouges, constate de son côté Frédéric. Il y a un renversement de situation. » Alors qui peut bien être cet aventurier à qui est offerte une nouvelle chance de briller ?

Depuis l’élimination de Yassin par les ambassadeurs et celle de Vincent au premier conseil de la tribu réunifiée, la situation est très claire sur le camp blanc, les ex-Rouges sont en supériorité numérique et bien décidés à éliminer les ex-Bleus un par un.

Mais comme toujours dans Koh-Lanta, lorsqu’un aventurier éliminé revient dans le jeu, les cartes sont rebattues, les stratégies évoluent et les enjeux ne sont plus les mêmes. Alors pour savoir qui fait son grand retour sur l’île et change radicalement la suite de l’aventure, rendez-vous vendredi, à partir de 20h55, sur TF1.