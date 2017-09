Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Au sein des Rouges, comme chez les Jaunes, les premières affinités sont apparues. C'est le cas entre Romain et Caroline, qui ont tous les deux trois enfants et se sont découverts de nombreux points communs. "C'est mon pilier depuis le début de l'aventure", confie Caroline. Mais il y en a un qui voit plutôt d'un mauvais œil ce rapprochement. Fabian s'agace, car selon lui Caroline s'accapare le coach sportif.

"Ils sont tout le temps ensemble, ils sont inséparables, souligne le Suisse. Je vois que Romain se met de côté, elle ne le lâche plus." Pour Fabian, c'est clair, Caroline veut "aller le plus loin possible" dans Koh-Lanta en prenant ce qu'il y a "de plus puissant pour avancer". Romain serait donc le pion d'une stratégie plus large fomentée part la directrice de maison de retraite.

Tracassé, Fabian se confie à ses plus proches amis sur le campement, Marguerite, Mélanie, Sandrine et Sébastien. Et le Suisse a une solution radicale : en éliminant Caroline de l'aventure, ils couperont net à toute autre stratégie sur le campement rouge ! A l'écoute, les camarades de Fabian n'en restent pas moins lucides. Comme Mélanie, sa compatriote suisse, qui préfère prendre du recul par rapport à cette histoire. Si elle estime que l'on peut vite devenir "parano" dans Koh-Lanta à cause de la faim et de la fatigue, elle laisse tout de même le bénéfice du doute à Fabian. Désormais, elle va observer plus attentivement Caroline pour se faire sa propre idée !





