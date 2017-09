Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Rouges sont meurtris, dans leur chair comme Tugdual touché à l’épaule durant l’épreuve de la poursuite, mais aussi dans leurs têtes. Difficile d’encaisser une énième défaite qui, bien sûr, fait toujours mal au moral. Mais après une épreuve aussi terrible, aussi exigeante, que la poursuite, l’heure est au réconfort. Les Rouges sont unanimes : personne ne doit être pointé du doigt, personne n’est responsable de cette nouvelle défaite.

"Je suis triste pour vous", souffle Sébastien entre deux pleurs. Le routier est consolé par Romain et Sandrine. "Tu as tout donné, tu ne peux rien regretter", lui glisse-t-elle. Mais la rugbywoman s’écroule à son tour, quelques instants plus tard. "Ce n’est pas qu’une épreuve qui fait ce que tu es, lui chuchote Mélanie. Tout ce que tu as montré jusqu’à maintenant, c’est ça qui compte."

Quant à l’attitude de Tugdual, qui est allé au bout de lui-même pour tenter d’offrir la victoire aux Rouges, elle est louée par les anciens, Romain en tête. "Ça fait chaud au cœur, parce que Tugdual s’est défoncé l’épaule, il s‘est fait mal, alors que c’est un ancien Jaune… Vraiment je pense qu’on s’est battu jusqu’au bout." Les anciens sont unanimes, il n’y a plus d’ex-Jaunes qui comptent, tous forment désormais une équipe soudée.





Retrouvez la solidarité des Rouges dans cette séquence vidéo :