Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A nouveau désigné par les Rouges pour se rendre sur le Paradis perdu, Fabian compte bien profiter de son passage sur l’île aux coffres pour discuter avec son amie Sandrine et lui exposer son plan pour la suite. Fin stratège, le Suisse a décidé que Romain représentait un trop grand danger pour l’après-réunification et qu’il fallait donc l’éliminer "en premier lieu" !

Il décide de mettre Sandrine dans la confidence, en lui faisant croire au passage que l’élimination de Romain est une décision commune prise avec Maxime et Manu. Afin de présenter les choses du mieux possible à Sandrine, Fabian commence par lui dire qu’il n’a jamais souscrit au pacte des neuf Rouges, mais qu’il a seulement fait des promesses à Mélanie, Sandrine, Manu et Maxime.

Une fois lancé, Fabian n’hésite pas à exposer son plan pour plus tard à son amie. Il lui fait suffisamment confiance pour tout lui dire, certain qu’elle n’ira pas le répéter au principal intéressé. "Il faut qu’on fasse croire à cette grosse alliance de tous les anciens Rouges, confie-t-il à Sandrine. Et lors d’un conseil, on fait croire qu’on vote tous Marguerite, et on vote Romain."

Sandrine est abasourdie et demande des précisions. "Pourquoi vouloir l’éjecter lui en premier alors que vous êtes sur un principe de mérite ?" La réponse de Fabian est sans ambiguïtés. "Je trouve qu’il n’a pas de mérite. C’est un sportif qui ne s’économise que pour les épreuves, pour ne pas perdre celles qu’il ne faut pas perdre. C’est quelqu’un qui va marcher sur tout le monde pour pouvoir passer le coude devant !" Fabian avance ses pions avant même la réunification, mais Sandrine sera-t-elle convaincue par cette stratégie risquée ?

Vous souhaitez participer à la grande aventure Koh-Lanta ? Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur ce lien !