Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le dernier conseil a envoyé un message clair aux aventuriers : le choc des générations est toujours d’actualité aux Fidji ! Seuls Maxime et Fabian sont entre les deux. Les deux hommes font partie des anciens, de la première équipe rouge, mais ils ont noué des liens forts avec Tiffany et Magalie quand ils ont intégré l’équipe des Jaunes.

Pour le reste, les anciens, à l’exception de Maxime et Fabian donc, ont tous une ligne de conduite clairement établie pour la suite des événements. Ils voteront à chaque fois ensemble, en se mettant d’accord sur le nom d’un ex-Jaune, à savoir Tiffany, Magalie ou André. Ainsi, ils minimisent le risque de mauvaise surprise et de voir l’un des leurs partir.

De l’autre côté, les jeunes, en minorité, n’ont pas d’autre choix que de voter contre un ancien s’ils veulent poursuivre le plus longtemps leur aventure aux Fidji. L’équipe blanche, la tribu réunifiée, n’est donc qu’une chimère : au sein de cette nouvelle tribu, ce sont bien des ex-Jaunes et des ex-Rouges qui se font face. A une exception près, et elle est de taille : Fabian et Maxime, qui ont tous deux déjà évoqué la possibilité de voter contre les éléments forts chez les anciens (à savoir Romain et Sébastien), ont déjà prouvé qu’ils pouvaient s’allier avec les plus jeunes. Ils vont donc désormais être au centre de toutes les attentions, car ce sont finalement eux qui détiennent les clés du succès ou de la faillite d’une stratégie !