Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

"Fais gaffe à qui tu te confies", avait dit Mélanie à André lorsque ce dernier était venu lui dire contre qui les jeunes comptaient voter au prochain conseil. Eh bien il semblerait que la Suissesse parlait en fait pour elle ! Car une fois seule avec Maxime, elle s'empresse de lui révéler tout ce qu'André lui a dit !

"Je ne sais pas ce qu'il se passe chez les plus jeunes, confie-t-elle au restaurateur. Je te le dis à toi, mais tu ne dois pas le répéter. André m'a dit qu'ils ne voteraient jamais contre moi. Ce qui veut dire qu'ils sont les trois jeunes, plus moi, plus je ne sais pas qui... En gros, ils pourraient voter contre toi, contre Fabian, contre qui ils veulent ! Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de magouiller, mais selon moi, si toi et Fabian vous voulez être en sécurité, il faut casser le truc des jeunes !"

Mélanie vient donc d'un seul coup de trahir André ! En révélant à Maxime ce que tramaient les jeunes, elle risque en effet de mettre en péril la stratégie de Tiffany, André et Magalie. André, qui faisait confiance à Mélanie, pourrait apprendre cette trahison à l'avenir et revoir son jugement au sujet de la Suissesse ainsi que la confiance qu'il lui a accordé jusque là. Affaire à suivre donc !





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !